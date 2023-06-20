ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, знищено Сонцепек росіян – Тарнавський

Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, російські окупанти зазнають втрат, знищено важку вогнеметну систему "Сонцепек". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

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"Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку", – написав командувач.

Тарнавський повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби виконали 1487 вогневих завдань.

За інформацією командувача, за минулу добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п'ять рот.

Кількісний склад роти різний залежно від роду військ. Наприклад, мотострілецька рота російської армії складається зі 110 осіб, десантно-штурмова – з 75, а в танковій – від 30 до 40 військових.

Тарнавський додав, що Силі оборони знищили чи пошкодили 46 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 13 танків, сім БМП, БТР, БпЛА Supercam, БпЛА Shahed-136, чотири гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", дві протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важку вогнеметну систему "Сонцепек".

Також було знищено п'ять місць зберігання боєприпасів противника.

Вранці 20 червня Генштаб повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках, тривають наступальні дії.

На Лимано-Куп'янському напрямку окупанти кидають на штурм зеків і зазнають втрат.

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