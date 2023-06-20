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ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, уничтожен "Солнцепек" россиян – Тарнавский

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 15:15
ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, уничтожен
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении, российские оккупанты несут потери, уничтожена, тяжелая огнеметная система "Солнцепек". Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

"Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении", – написал командующий.

Тарнавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1487 огневых задач.

По информации командующего, за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот.

Количественный состав роты разный в зависимости от рода войск. Например, мотострелковая рота российской армии состоит из 110 человек, десантно-штурмовая – из 75, а в танковой – от 30 до 40 военных.

Тарнавский добавил, что Сили обороны уничтожили или повредили 46 единиц военной техники противника. В частности, 13 танков, семь БМП, БТР, БпЛА Supercam, БпЛА Shahed-136, четыре гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубицу 2А65 "Мста-Б", зенитный ракетный комплекс "Бук", две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", РЛС "Зоопарк", тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Также было уничтожено пять мест хранения боеприпасов противника.

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Наталья Медведева
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войнаконтрнаступлениеАлександр Тарнавскийтаврическое направление
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