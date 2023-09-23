Сили оборони знищили два дрони РФ "Орлан-10" – вартість кожного до $120 000

На півдні Сили оборони знищили два російські розвідувальні дрони "Орлан-10", повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Безпілотники окупантів було знищено у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

"Орлан-10" – російський БПЛА, який був розроблений у 2000-х роках і введений в експлуатацію у 2013 році.

Це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для розвідувальних операцій.

У травні 2022 року окупанти представили його ударну модифікацію.

Вартість одного "Орлан-10" може сягати $87 000 – $120 000, повідомляв британський Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень.

У січні 2023 року заступник командувача Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що РФ почала використовувати безпілотник "Орлан-10" для скидання уламкових гранат.

У червні у Воронезькій області РФ впали одразу два безпілотники "Орлан-10", які належать Міноборони Росії, повідомило росЗМІ та опублікувало фото.

На початку вересня на півдні було збито рідкісний безпілотник окупантів Mohajer-6 іранського виробництва.

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