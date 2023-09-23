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Силы обороны уничтожили два дрона РФ "Орлан-10" – стоимость каждого до $120 000

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 23:59
Силы обороны уничтожили два дрона РФ
Орлан-10 (Фото: Vitaly V. Кузмин)

На юге Силы обороны уничтожили два российских разведывательных дрона "Орлан-10", сообщает Оперативное командование "Юг".

Беспилотники оккупантов были уничтожены в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

"Орлан-10" – российский БПЛА, разработанный в 2000-х годах и введенный в эксплуатацию в 2013 году.

Это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для разведывательных операций.

В мае 2022 года оккупанты представили его ударную модификацию.

Стоимость одного "Орлан-10" может достигать $87 000 – $ 120 000, сообщал британский Королевский Объединенный институт оборонных исследований.

Инфографика: ОК ''Юг''
  • В январе 2023 года заместитель командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что РФ начала использовать беспилотник "Орлан-10" для сброса обломочных гранат.
  • В июне в Воронежской области РФ упали сразу два беспилотника "Орлан-10", принадлежащих Минобороны России, сообщило росСМИ и опубликовало фото.
  • В начале сентября на юге был сбит редкий беспилотник оккупантов Mohajer-6 иранского производства.

Читайте также: "Интересный трофей". ВСУ разобрали российский дрон SuperСam.

Артём Джерипа
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Орлан-10войнапводронбеспилотникОК Юг
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