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Сили оборони знищили шість зенітно-ракетних комплексів окупантів за добу

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08.06.2023, 11:48
Сили оборони знищили шість зенітно-ракетних комплексів окупантів за добу - Фото
Ілюстративне фото: російський ЗРК

За добу Сили оборони знищили шість зенітно-ракетних комплексів та п'ять складів боєприпасів російських окупантів. Про це повідомляє Military Media Center, медійний майданчик Сил оборони та безпеки України при Міноборони.

Зазначається, що авіація українських сил завдала 23 удари по районах зосередження особового складу ворога та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Ракетні війська та артилерія вразили чотири пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п'ять складів боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію противника.

  • 8 червня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за добу Сили оборони ліквідували 730 окупантів, 28 артилерійських систем та 18 танків. 
  • У Генштабі зазначили, що окупанти продовжують атакувати в районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки.

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Артем Джеріпа
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