Сили оборони знищили шість зенітно-ракетних комплексів окупантів за добу

За добу Сили оборони знищили шість зенітно-ракетних комплексів та п'ять складів боєприпасів російських окупантів. Про це повідомляє Military Media Center, медійний майданчик Сил оборони та безпеки України при Міноборони.

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Зазначається, що авіація українських сил завдала 23 удари по районах зосередження особового складу ворога та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Ракетні війська та артилерія вразили чотири пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п'ять складів боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію противника.

8 червня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за добу Сили оборони ліквідували 730 окупантів, 28 артилерійських систем та 18 танків.

У Генштабі зазначили, що окупанти продовжують атакувати в районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки.

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