Силы обороны уничтожили шесть зенитно-ракетных комплексов оккупантов за сутки

В сутки Силы обороны уничтожили шесть зенитно-ракетных комплексов и пять складов боеприпасов российских оккупантов. Об этом сообщает Military Media Center, медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины при Минобороны.

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Отмечается, что авиация украинских сил нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава врага и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять складов боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и одну радиолокационную станцию противника.

8 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за сутки Силы обороны ликвидировали 730 оккупантов, 28 артиллерийских систем и 18 танков.

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки.

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