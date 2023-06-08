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Силы обороны уничтожили шесть зенитно-ракетных комплексов оккупантов за сутки

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 11:48
Силы обороны уничтожили шесть зенитно-ракетных комплексов оккупантов за сутки - Фото
Иллюстративное фото: российский ЗРК

В сутки Силы обороны уничтожили шесть зенитно-ракетных комплексов и пять складов боеприпасов российских оккупантов. Об этом сообщает Military Media Center, медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины при Минобороны.

Отмечается, что авиация украинских сил нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава врага и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять складов боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и одну радиолокационную станцию противника.

  • 8 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за сутки Силы обороны ликвидировали 730 оккупантов, 28 артиллерийских систем и 18 танков.
  • В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки.

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Артём Джерипа
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