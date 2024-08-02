Сім головних новин України та світу на 21:00 2 серпня
- МОЗ після скандалу вирішило заново провести тендер на ремонт Охматдиту – вже на Prozorro. Тендер на відбудову Охматдиту скасують і проведуть заново, вже на Prozorro упродовж 7-16 днів. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (детальніше).
- Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною. Угода була підписана 3 лютого 2022 року, а президент Реджеп Тайїп Ердоган схвалив її та додатки до неї 1 серпня 2024 року. Відповідне рішення ще має ухвалити український парламент (детальніше).
- НБУ погіршив прогноз дефіциту електроенергії, на 2025 рік – удвічі. Національний банк погіршив прогноз спровокованого Росією дефіциту електроенергії на наступні два з половиною роки. Про це йдеться у свіжому інфляційному звіті НБУ (детальніше).
- Україна повернула тіла 250 полеглих військових. 2 серпня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 полеглих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (детальніше).
- Сили оборони уразили російські ЗРК С-400 у Криму: відео залпу ATACMS з HIMARS. У ніч проти 2 серпня у тимчасово окупованому Севастополі було уражено позицію російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". Відповідальність на себе взяли бійці з "Диких шершнів", які опублікували у соцмережах відповідне відео (детальніше).
- ДБР зацікавилося ціною продажу телеканалу "Прямий" Петру Порошенку у 2021 році. Державне бюро розслідувань вважає, що операція з продажу телеканалу "Прямий" у 2021 році дозволила колишньому народному депутату Володимиру Макеєнку отримати незадекларований дохід й ухилитися від сплати податків (детальніше).
- Ким є вбивця Красіков для Путіна і чому він маніакально хотів його повернути – версії ЗМІ. Відправлений до РФ в межах обміну ув’язненими вбивця колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі Вадим Красіков міг бути колишнім охоронцем російського диктатора Володимира Путіна і причетним до вбивства колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Такі версії висувають низка західних видань (детальніше).
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