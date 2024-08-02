Ким є вбивця Красіков для Путіна і чому він маніакально хотів його повернути – версії ЗМІ

Західні медіа припускають, що Красіков міг бути причетним до вбивства Анатолія Собчака

Вадим Красіков та Володимир Путін (Фото – російський пропагандистський ресурс)

Відправлений до РФ в межах обміну ув’язненими вбивця колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі Вадим Красіков міг бути колишнім охоронцем російського диктатора Володимира Путіна і причетним до вбивства колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Такі версії висувають низка західних видань.

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Німецький таблоїд Bild написав про припущення західних спецслужб щодо участі Красікова у вбивстві Собчака. Західні розвідки припускають, що Путін і Красіков були тісно пов'язані в минулому, і що у Красікова є певні знання, які становить небезпеку для Кремля.

В матеріалі йдеться, що Путін міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці – з помсти російському режиму, який не робить всього для його звільнення, або ж щоб укласти угоду з Берліном.

У Bild пишуть, що Красіков міг відіграти роль у приході Путіна до влади – вважається, що у 90-х він працював на Собчака та його заступника і "вживав заходів" проти їхніх політичних опонентів. Однак у лютому 2000 року, через кілька тижнів після вступу Путіна на посаду президента, Собчак раптово помер.

Офіційна причина смерті – серцевий напад. Але родичі припускали, що Собчака вбили.

Західна розвідка підозрює, що Красіков має стосунок до ймовірного вбивства політичного наставника Путіна, і що саме тому Путін так наполегливо виборював звільнення Красікова, пише німецький таблоїд.

Американське видання The Wall Street Journal написало, що Путін з 2021 року підштовхував своїх чиновників Ради національної безпеки до захищених відеодзвінків, щоб повернути засудженого Красікова, з яким вони нібито були "настільки близькі, що разом відвідували стрільбище". Красіков розповідав своїй родині, що Путін "добре стріляє".

За даними WSJ, західні розвідки припускали, що Красіков був особистим охоронцем Путіна, а російські аналітики підозрювали, що їхні зв’язки сягають часів, коли Путін був заступником мера "охопленого мафією" Санкт-Петербурга (1992-1994 роки).

"Одягнений у дизайнерський одяг, Красіков заробляв $10 000 щомісяця, а також бонуси за, як він сказав своїй родині, відрядження. Його дружина, яка живе в елітній московській квартирі, скаржилася членам сім'ї, що він купує Porsche і BMW так часто, що вона не встигає звикнути їх водити", – пише видання.

Після скоєння Красіковим вбивства у Німеччині Путін припустив, що той діяв на власний розсуд, "через патріотичні почуття".

Британське видання The Guardian припустило, що Красіков, ймовірно, був "елітним убивцею ФСБ, якому доручили вбивати опонентів Путіна за кордоном".

"Путін почав маніакально бажати повернути Красікова, він дуже, дуже хотів Красікова", – сказав журналістам на початку 2024 року співрозмовник, обізнаний з обговоренням цього питання в Кремлі.

Він пояснив, що це був "символ" того, що РФ нібито не кидає свій народ.

"Він убив когось заради нас, і ми хочемо, щоб такі люди знали, що за них боротимуться, щоб їх повернути", – сказав співрозмовник.

15 грудня 2021 року пов'язаний з ФСБ РФ росіянин Красіков отримав довічний термін у Німеччині за вбивство в Берліні ветерана чеченської війни Хангошвілі у серпні 2019 року.

Влада Німеччини переконана, що вбивство Хангошвілі було справою рук російських держструктур. Кілер є колишнім полковником ФСБ і приїхав до Берліна об'їзним шляхом під псевдонімом.

1 серпня 2024 року між Заходом і РФ відбувся масштабний обмін ув'язненими, в межах якого Москва отримала Красікова, однак Німеччина його не помилувала, а депортувала. З РФ звільнили 16 осіб.

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