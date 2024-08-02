Кто убийца Красиков для Путина и почему он маниакально хотел его вернуть – версии СМИ

Западные медиа предполагают, что Красиков мог быть причастен к убийству Анатолия Собчака

Вадим Красиков и Владимир Путин (Фото – российский пропагандистский ресурс)

Отправленный в РФ в рамках обмена заключенными убийца бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадим Красиков мог быть бывшим охранником российского диктатора Владимира Путина и причастным к убийству бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Такие версии выдвигают ряд западных изданий.

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Немецкий таблоид Bild написал о предположении западных спецслужб по поводу участия Красикова в убийстве Собчака. Западные разведки предполагают, что Путин и Красиков были тесно связаны в прошлом, и что у Красикова есть определенные знания, представляющие опасность для Кремля.

В материале сказано, что Путин мог опасаться, что Красиков раскроет важную информацию, если останется в немецкой тюрьме – из мести российскому режиму, который не делает всего для его освобождения, или чтобы заключить соглашение с Берлином.

В Bild пишут, что Красиков мог сыграть роль в приходе Путина к власти – считается, что в 90-х он работал на Собчака и его заместителя и "принимал меры" против их политических оппонентов. Однако в феврале 2000 года, спустя несколько недель после вступления Путина в должность президента, Собчак внезапно умер.

Официальная причина смерти – сердечный приступ. Но родственники предполагали, что Собчака убили.

Западная разведка подозревает, что Красиков имеет отношение к вероятному убийству политического наставника Путина, и что именно поэтому Путин так упорно боролся за освобождение Красикова, пишет немецкий таблоид.

Американское издание The Wall Street Journal написало, что Путин с 2021 года подталкивал своих чиновников Совета национальной безопасности к защищенным видеозвонкам, чтобы вернуть осужденного Красикова, с которым они якобы были "настолько близки, что вместе посещали стрельбище". Красиков рассказывал своей семье, что Путин "хорошо стреляет".

По данным WSJ, западные разведки предполагали, что Красиков был личным охранником Путина, а российские аналитики подозревали, что их связи доходят до времен, когда Путин был заместителем мэра "охваченного мафией" Санкт-Петербурга (1992-1994 годы).

"Одетый в дизайнерскую одежду, Красиков зарабатывал $10 000 ежемесячно, а также бонусы за, как он сказал своей семье, командировки. Его жена, живущая в элитной московской квартире, жаловалась членам семьи, что он покупает Porsche и BMW так часто, что она не успевает привыкнуть их водить", – пишет издание.

После совершения Красиковым убийства в Германии Путин предположил, что тот действовал на свое усмотрение, "из патриотических чувств".

Британское издание The Guardian предположило, что Красиков, вероятно, был "элитным убийцей ФСБ, которому поручили убивать оппонентов Путина за границей".

"Путин начал маниакально желать вернуть Красикова, он очень, очень хотел Красикова", – сказал журналистам в начале 2024 года собеседник, осведомленный об обсуждении этого вопроса в Кремле.

Он объяснил, что это был "символ" того, что РФ якобы не бросает свой народ.

"Он убил кого-то ради нас, и мы хотим, чтобы такие люди знали, что за них будут бороться, чтобы вернуть их", – сказал собеседник.

15 декабря 2021 года связанный с ФСБ РФ россиянин Красиков получил пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Хангошвили в августе 2019 года.

Власти Германии убеждены, что убийство Хангошвили было делом рук российских госструктур. Киллер – бывший полковник ФСБ и приехал в Берлин по объездному пути под псевдонимом.

1 августа 2024 года между Западом и РФ произошел масштабный обмен заключенными, в рамках которого Москва получила Красикова, однако Германия его не помиловала, а депортировала. Из РФ освободили 16 человек.

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