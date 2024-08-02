Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 2 августа
- Минздрав после скандала решил заново провести тендер на ремонт Охматдета – уже на Prozorro. Тендер на восстановление Охматдета будет отменен и проведен заново, уже на Prozorro в течение 7-16 дней. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко (подробнее).
- Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной. Соглашение было подписано 3 февраля 2022 года, а президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил его и приложения к нему 1 августа 2024 года. Соответствующее решение еще предстоит принять украинскому парламенту (подробнее).
- НБУ ухудшил прогноз дефицита электроэнергии, на 2025 год – вдвое. Национальный банк ухудшил прогноз спровоцированного Россией дефицита электроэнергии на следующие два с половиной года. Об этом говорится в свежем инфляционном отчете НБУ (подробнее).
- Украина вернула тела 250 павших воинов. 2 августа по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 павших военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (подробнее).
- Силы обороны поразили российские ЗРК С-400 в Крыму: видео залпа ATACMS из HIMARS. В ночь на 2 августа во временно оккупированном Севастополе была поражена позиция российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Ответственность на себя взяли бойцы из "Диких шершней", опубликовавшие в соцсетях соответствующее видео (подробнее).
- ГБР заинтересовалось ценой продажи телеканала "Прямой" Петру Порошенко в 2021 году. Государственное бюро расследований считает, что операция по продаже телеканала "Прямой" в 2021 году позволила бывшему народному депутату Владимиру Макеенко получить незадекларированный доход и уклониться от уплаты налогов (подробнее).
- Кто убийца Красиков для Путина и почему он маниакально хотел его вернуть – версии СМИ. Отправленный в РФ в рамках обмена заключенными убийца бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадим Красиков мог быть бывшим телохранителем российского диктатора Владимира Путина и причастным к убийству экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Такие версии выдвигают ряд западных изданий (подробнее).
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