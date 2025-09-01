Схоже, Трамп дуже терплячий до Путіна – топдипломат ЄС

Каллас вважає, що "якби ми всі були жорсткішими" до російського диктатора, то російсько-українська війна уже б закінчилась

Кая Каллас (Фото: Emil Nicolai Helms / EPA)

Президент США Дональд Трамп, здається, є "дуже терплячим" до російського диктатора Володимира Путіна, заявила глава євродипломатії Кая Каллас. Слова чиновниці на полях стратегічного форуму у місті Бледа, Словенія, передає Радіо Свобода.

Висловлюючи оцінку дипломатичним зусиллям Трампа, Каллас привітала їх, окремо похваливши вторинні мита проти торговельних партнерів Москви. Водночас посадовиця зауважила, що "якби ми всі були жорсткішими до Путіна, то ця війна вже закінчилася б".

"Ми чули, що президент Трамп не дуже терпляча людина. Однак, здається, він дуже терплячий до Путіна", – додала чиновниця.

Вона повідомила, що Євросоюз працює над черговим, 19-м пакетом санкцій проти Росії, й зазначила, що запроваджені раніше обмеження довели свою ефективність.

Каллас наголосила, що тиск – це "єдине, до чого Путін справді ставиться серйозно".

"Причина, чому він хотів провести зустріч на Алясці, полягала у відтермінуванні загрози санкцій, яка надходила від США. Тож він насправді не хоче санкцій. Якщо оцінити їхній вплив на російську економіку, то видно, що санкції справді працюють… [Російська] економіка не найкраще справляється", – розповіла керівниця дипломатії ЄС.

Також Каллас вважає пасткою вимоги російського диктатора віддати йому українські території, які не були окуповані військовим шляхом.

"Всі починають говорити про те, від чого Україна повинна відмовитися, і кажуть, що, звичайно, [президент] Зеленський має вирішувати, від яких територій відмовлятися. Розумієте, це дійсно не враховує суть того, що Росія не зробила жодних поступок… доки всі говорять про те, від чого Україна повинна відмовитися", – зазначила посадовиця.

Вона акцентувала, що не бачить ознак готовності Москви до справжнього миру, а навпаки – РФ готується до продовження війни проти України.

"Наближається зима, ми бачимо, що вони готують атаки на енергетичну інфраструктуру [України], щоб завдати якомога більше болю, і тому нам також потрібно готуватися… Потрібно щонайменше двоє, щоб хотіти миру, й достатньо одного, щоб хотіти війни. І доки Росія все ще хоче війни, миру не буде", – підсумувала чиновниця.