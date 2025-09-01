Похоже, Трамп очень терпелив к Путину – топ-дипломат ЕС
Президент США Дональд Трамп, кажется, является "очень терпеливым" к российскому диктатору Владимира Путина, заявила глава евродипломатии Кайя Каллас. Слова чиновницы на полях стратегического форума в городе Бледа, Словения, передает Радио Свобода.
Выражая оценку дипломатическим усилиям Трампа, Каллас приветствовала их, отдельно похвалив вторичные пошлины против торговых партнеров Москвы. В то же время чиновница отметила, что "если бы мы все были жестче к Путину, то эта война уже закончилась бы".
"Мы слышали, что президент Трамп не очень терпеливый человек. Однако, кажется, он очень терпелив к Путину", – добавила чиновница.
Она сообщила, что Евросоюз работает над очередным, 19-м пакетом санкций против России, и отметила, что введенные ранее ограничения доказали свою эффективность.
Каллас подчеркнула, что давление – это "единственное, к чему Путин действительно относится серьезно".
"Причина, почему он хотел провести встречу на Аляске, заключалась в отсрочке угрозы санкций, которая поступала от США. Поэтому он на самом деле не хочет санкций. Если оценить их влияние на российскую экономику, то видно, что санкции действительно работают... [Российская] экономика не лучше справляется", – рассказала руководитель дипломатии ЕС.
Также Каллас считает ловушкой требования российского диктатора отдать ему украинские территории, которые не были оккупированы военным путем.
"Все начинают говорить о том, от чего Украина должна отказаться, и говорят, что, конечно, [президент] Зеленский должен решать, от каких территорий отказываться. Понимаете, это действительно не учитывает суть того, что Россия не сделала никаких уступок... пока все говорят о том, от чего Украина должна отказаться", – отметила чиновница.
Она акцентировала, что не видит признаков готовности Москвы к настоящему миру, а наоборот – РФ готовится к продолжению войны против Украины.
"Приближается зима, мы видим, что они готовят атаки на энергетическую инфраструктуру [Украины], чтобы нанести как можно больше боли, и поэтому нам также нужно готовиться... Нужно как минимум двое, чтобы хотеть мира, и достаточно одного, чтобы хотеть войны. И пока Россия все еще хочет войны, мира не будет", – подытожила чиновница.
- В конце августа анонимный высокопоставленный чиновник Белого дома заявил медиа Axios, что Трамп серьезно рассматривает возможность приостановления дипломатических усилий по войне РФ против Украины, пока одна или обе стороны не проявят "больше гибкости".
- Трамп заявил, что Штаты не будут отправлять своих военных в Украину, но будут помогать Европе в реализации гарантий безопасности.
