Похоже, Трамп очень терпелив к Путину – топ-дипломат ЕС

Каллас считает, что "если бы мы все были жестче" к российскому диктатору, то российско-украинская война уже бы закончилась

Кайя Каллас (Фото: Emil Nicolai Helms / EPA)

Президент США Дональд Трамп, кажется, является "очень терпеливым" к российскому диктатору Владимира Путина, заявила глава евродипломатии Кайя Каллас. Слова чиновницы на полях стратегического форума в городе Бледа, Словения, передает Радио Свобода.

Выражая оценку дипломатическим усилиям Трампа, Каллас приветствовала их, отдельно похвалив вторичные пошлины против торговых партнеров Москвы. В то же время чиновница отметила, что "если бы мы все были жестче к Путину, то эта война уже закончилась бы".

"Мы слышали, что президент Трамп не очень терпеливый человек. Однако, кажется, он очень терпелив к Путину", – добавила чиновница.

Она сообщила, что Евросоюз работает над очередным, 19-м пакетом санкций против России, и отметила, что введенные ранее ограничения доказали свою эффективность.

Каллас подчеркнула, что давление – это "единственное, к чему Путин действительно относится серьезно".

"Причина, почему он хотел провести встречу на Аляске, заключалась в отсрочке угрозы санкций, которая поступала от США. Поэтому он на самом деле не хочет санкций. Если оценить их влияние на российскую экономику, то видно, что санкции действительно работают... [Российская] экономика не лучше справляется", – рассказала руководитель дипломатии ЕС.

Также Каллас считает ловушкой требования российского диктатора отдать ему украинские территории, которые не были оккупированы военным путем.

"Все начинают говорить о том, от чего Украина должна отказаться, и говорят, что, конечно, [президент] Зеленский должен решать, от каких территорий отказываться. Понимаете, это действительно не учитывает суть того, что Россия не сделала никаких уступок... пока все говорят о том, от чего Украина должна отказаться", – отметила чиновница.

Она акцентировала, что не видит признаков готовности Москвы к настоящему миру, а наоборот – РФ готовится к продолжению войны против Украины.

"Приближается зима, мы видим, что они готовят атаки на энергетическую инфраструктуру [Украины], чтобы нанести как можно больше боли, и поэтому нам также нужно готовиться... Нужно как минимум двое, чтобы хотеть мира, и достаточно одного, чтобы хотеть войны. И пока Россия все еще хочет войны, мира не будет", – подытожила чиновница.