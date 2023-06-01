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Приховував громадянство Росії, аби отримувати кошти з бюджету України. Затримано суддю

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01.06.2023, 12:31
Приховував громадянство Росії, аби отримувати кошти з бюджету України. Затримано суддю - Фото
Суддя Луганської області (Фото: ДБР)

Державне бюро розслідувань стверджує, що викрило суддю, який приховував російське громадянство та привласнив бюджетні кошти у вигляді суддівської винагороди на суму майже 2 млн гривень.

За даними ДБР, йдеться про суддю Брянківського району Луганської області, ім'я якого не називають.

В Офісі генпрокурора стверджують, що після окупації регіону чоловіка тимчасово перевели до Чернігова, проте він нібито не з'явився на новому робочому місці, та поїхав до Росії, де отримав російське громадянство.

Водночас суддя усвідомлював, що після набуття громадянства іншої країни його повноваження як судді мають бути припинені, додають у прокуратурі.

Він приховав  це від Державної судової адміністрації України, щоб продовжувати отримувати суддівську винагороду.

"Протягом двох років судді незаконно було виплачено з державного бюджету майже 2 млн гривень", – додали у ДБР та Офісі генпрокурора.

Суддю підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах, він може потрапити до в'язниці на 12 років.

Триває досудове розслідування.

  • 7 квітня 2023 року УП знайшла російські паспорти у більш ніж 20 священників УПЦ Московського патріархату, зокрема у митрополита Онуфрія. В УПЦ МП заперечували.

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Мілана Головань
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