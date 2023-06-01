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Скрывал гражданство России, чтобы получать деньги из бюджета Украины. Задержан судья

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 12:31
Скрывал гражданство России, чтобы получать деньги из бюджета Украины. Задержан судья - Фото
Судья Луганской области (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований утверждает, что разоблачило судью, который скрывал российское гражданство и присвоил бюджетные средства в виде судейского вознаграждения на сумму почти 2 млн гривен.

По данным ДБР, речь идет о судье Брянковского района Луганской области, имени которого не называют.

В Офисе генпрокурора утверждают, что после оккупации региона чиновника временно перевели в Чернигов, однако он якобы не появился на новом рабочем месте и уехал в Россию, где получил российское гражданство.

При этом судья отдавал себе отчет, что после обретения гражданства другой страны его полномочия как судьи должны быть прекращены, добавляют в прокуратуре.

Он скрыл это от Государственной судебной администрации Украины, чтобы продолжать получать судейское вознаграждение.

"В течение двух лет судье незаконно были выплачены из государственного бюджета почти 2 млн гривен", – добавили в ГБР и Офисе генпрокурора.

Судья подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, он может сесть в тюрьму до 12 лет.

Продолжается досудебное расследование.

  • 7 апреля 2023 года УП нашла российские паспорта у более чем 20 священников УПЦ Московского патриархата, в том числе у митрополита Онуфрия. У УПЦ МП возражали.

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Милана Головань
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