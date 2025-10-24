Смертна кара загрожує обвинуваченому у вбивстві української біженки в США

За обвинуваченням федерального журі Браун може отримати найвищу міру покарання у справі про вбивство Заруцької

Ірина Заруцька та Декарлос Браун (Колаж: Truth Social Дональда Трампа)

Федеральне велике журі США звинуватило Декарлоса Брауна-молодшого у вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької у місті Шарлотт, Північна Кароліна. Це звинувачення передбачає можливість смертної кари для фігуранта, передає телеканал NBC-News.

Велике журі визнало, що Браун навмисно вбив Заруцьку під час нападу 22 серпня у швидкісному трамваї системи громадського транспорту Шарлотта, йдеться у федеральному обвинувальному вироку.

Читайте також Після вбивства українки в США: що треба знати про особисту безпеку

За цим звинуваченням фігуранту загрожує найвища міра покарання.

Адвокатка Лоурен О. Ньютон, що представляє сім'ю жертви, заявила, що вони "задоволені обвинувальним висновком і сподіваються на швидке правосуддя для Ірини". Представники Брауна заявили, що не мають жодних коментарів.

Заруцька сіла у трамвай 22 серпня близько 22:00 й зайняла вільне місце перед Брауном, як видно з відео нападу та згідно з федеральним позовом. За документом, Браун дістав з кишені ніж, розклав його і тричі вдарив жінку ззаду, після чого пішов звідти.

Жертва померла на місці, зазначила Ньютон.

Місцева поліція заявила, що Заруцька була знайдена у задньому вагоні трамвая поряд з "великою кількістю крові", на місці події було знайдено кишеньковий ніж і червону сорочку, просочену, на думку слідчих, кров'ю, йдеться у позові.

Брауна заарештували на платформі станції, де було повідомлено про ножове поранення. У вересні йому висунули звинувачення у вчиненні діяння, що спричинило смерть у системі громадського транспорту. Поліція звинуватила чоловіка у вбивстві першого ступеню.

Читайте також Зеленський на Генасамблеї згадав убитих в Америці українку Заруцьку та Кірка

Родина Заруцької повідомила, що жінка нещодавно переїхала до США з України, щоб урятуватися від російської війни. Вона жила разом зі своїм партнером і відвідувала курси у місцевому коледжі, щоб покращити свою англійську.

Після отримання дозволу на роботу вона почала допомагати у центрі для літніх людей та піцерії, а також доглядала за тваринами сусідів, повідомляв у вересні заступник помічника директора кримінального відділу Федерального бюро розслідувань Джеймс Барнакл.

"Ірина приїхала сюди, щоб знайти спокій і безпеку, а замість цього її життя було вкрадено у неї найжахливішим чином", – раніше заявила родина Заруцької.

Смерть жінки привернула увагу всієї Америки й викликала критику з боку правих політиків. Генеральна прокурорка Пем Бонді заявила, що злочин був "прямим результатом провальної політики м'якого ставлення до злочинців, яка ставить злочинців вище за невинних людей".

Кримінальна "історія" обвинуваченого Брауна налічує більш ніж 10 років й охоплює крадіжку з проникненням і пограбування з використанням небезпечної зброї, свідчать судові документи. Згідно з ними, чоловік відбув п'ять років у в'язниці за звинуваченням у пограбуванні.