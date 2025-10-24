Смертная казнь грозит обвиняемому в убийстве украинской беженки в США

По обвинению федерального жюри Браун может получить высшую меру наказания по делу об убийстве Заруцкой

Ирина Заруцкая и Декарлос Браун (Коллаж: Truth Social Дональда Трампа)

Федеральное большое жюри США обвинило Декарлоса Брауна-младшего в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт, Северная Каролина. Это обвинение предусматривает возможность смертной казни для фигуранта, передает телеканал NBC-News.

Большое жюри признало, что Браун намеренно убил Заруцкую во время нападения 22 августа в скоростном трамвае системы общественного транспорта Шарлотта, говорится в федеральном обвинительном приговоре.

По этому обвинению фигуранту грозит высшая мера наказания.

Адвокат Лоурен О. Ньютон, представляющая семью жертвы, заявила, что они "довольны обвинительным заключением и надеются на скорое правосудие для Ирины". Представители Брауна заявили, что не имеют никаких комментариев.

Заруцкая села в трамвай 22 августа около 22:00 и заняла свободное место перед Брауном, как видно из видео нападения и согласно федеральному иску. По документу, Браун достал из кармана нож, разложил его и трижды ударил женщину сзади, после чего ушел оттуда.

Жертва умерла на месте, отметила Ньютон.

Местная полиция заявила, что Заруцкая была найдена в заднем вагоне трамвая рядом с "большим количеством крови", на месте происшествия был найден карманный нож и красная рубашка, пропитанная, по мнению следователей, кровью, говорится в иске.

Брауна арестовали на платформе станции, где было сообщено о ножевом ранении. В сентябре ему предъявили обвинение в совершении деяния, повлекшего смерть в системе общественного транспорта. Полиция обвинила мужчину в убийстве первой степени.

Семья Заруцкой сообщила, что женщина недавно переехала в США из Украины, чтобы спастись от российской войны. Она жила вместе со своим партнером и посещала курсы в местном колледже, чтобы улучшить свой английский.

После получения разрешения на работу она начала помогать в центре для пожилых людей и пиццерии, а также ухаживала за животными соседей, сообщал в сентябре заместитель помощника директора уголовного отдела Федерального бюро расследований Джеймс Барнакл.

"Ирина приехала сюда, чтобы обрести покой и безопасность, а вместо этого ее жизнь была украдена у нее самым ужасным образом", – ранее заявила семья Заруцкой.

Смерть женщины привлекла внимание всей Америки и вызвала критику со стороны правых политиков. Генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что преступление было "прямым результатом провальной политики мягкого отношения к преступникам, которая ставит преступников выше невинных людей".

Криминальная "история" обвиняемого Брауна насчитывает более 10 лет и включает кражу с проникновением и ограбление с использованием опасного оружия, свидетельствуют судебные документы. Согласно им, мужчина отбыл пять лет в тюрьме по обвинению в ограблении.