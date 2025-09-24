Зеленский на Генассамблее вспомнил убитых в Америке украинку Заруцкую и Кирка

Глава Украины заявил, что почти каждый день "мы видим новости о насильственных атаках и нападениях по всему миру", и рассказал о новой роли дронов

Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: NECATI SAVAS)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН вспомнил об убитых в Америке украинской беженке Ирине Заруцкой и ультраправом активисте Чарли Кирка.

Глава Украины напомнил, что за день до этого, 23 сентября, с этой трибуны выступал американский президент Дональд Трамп, отметив, что тот пережил покушение в 2024-м: "Выстрел в него был произведен из винтовки – и его жизнь действительно висела на волоске".

"Несколько дней назад президент вместе с сотнями тысяч американцев отдал дань уважения Чарли Кирку: к сожалению, его жизнь оборвала пуля. Мы так же скорбели по поводу смерти украинки Ирины Заруцкой, которую зверски убили ножом здесь, в Америке, где она искала убежища от российской войны", – добавил Зеленский.

Он отметил, что почти каждый день "мы видим новости о насильственных атаках и нападениях по всему миру".

"Большинство из них осуществляется с помощью оружия, которое людям хорошо знакомо, но оружие развивается быстрее, чем наша способность защищаться", – отметил президент.

Политик акцентировал, что сейчас уже "десятки тысяч людей" научились профессионально убивать с помощью дронов.

"Вот остановить их гораздо труднее, чем ножи или даже бомбы. Вот что сделала Россия своей войной. Раньше только самые мощные государства могли себе позволить дронов, они были дорогие и сложные. А теперь даже простые дроны могут лететь на тысячи километров, они меняют даже саму географию", – добавил Зеленский, среди прочего вспомнив недавний инцидент в Дании.