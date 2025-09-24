Зеленський на Генасамблеї згадав убитих в Америці українку Заруцьку та Кірка

Глава України заявив, що майже кожного дня "ми бачимо новини про насильницькі атаки й напади по всьому світу", й розповів про нову роль дронів

Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: NECATI SAVAS)

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН згадав про убитих в Америці українську біженку Ірину Заруцьку та ультраправого активіста Чарлі Кірка.

Глава України нагадав, що за день до цього, 23 вересня, з цієї трибуни виступав американський президент Дональд Трамп, зауваживши, що той пережив замах у 2024-му: "Постріл в нього було здійснено з гвинтівки – і його життя справді висіло на волосині".

"Кілька днів тому президент разом з сотнями тисяч американців віддав шану Чарлі Кірку: на жаль, його життя обірвала куля. Ми так само сумували з приводу смерті українки Ірини Заруцької, яку по-звірячому вбили ножем тут, в Америці, де вона шукала прихистку від російської війни", – додав Зеленський.

Він зазначив, що майже кожного дня "ми бачимо новини про насильницькі атаки й напади по всьому світу".

"Більшість з них здійснюється з допомогою зброї, яка людям добре знайома, але зброя розвивається швидше, ніж наша спроможність захищатися", – зауважив президент.

Політик акцентував, що зараз вже "десятки тисяч людей" навчились професійно вбивати за допомогою дронів.

"Ось зупинити їх набагато важче, ніж ножі чи навіть бомби. От що зробила Росія своєю війною. Раніше лише найпотужніші держави могли собі дозволити дрони, вони були дорогі і складні. А тепер навіть прості дрони можуть летіти на тисячі кілометрів, вони змінюють навіть саму географію", – додав Зеленський, з-поміж іншого згадавши нещодавній інцидент у Данії.