Натомість диктатор Путін, на її думку, "не придурок"

Вікторія Спартц (Фото: @Spartz)

Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що заголовок її інтерв'ю The Telegraph "навмисно спотворює" її позицію щодо України, й назвала президента Володимира Зеленського та українських парламентаріїв "придурками та шахраями". Відповідна заява розміщена на офіційному сайті Спартц.

Вона стверджує, що нібито ніколи не казала слів, які The Telegraph подал у заголовку як її цитату.

"Британські медіа такі ж нечесні, як і американські мейнстримові медіа", – написала вона.

На думку Спартц, заголовок її інтерв'ю був "зручно" використаний "пропагандистською машиною Зеленського", щоб "очорнити її та президента США Дональда Трампа і продовжити звинувачувати Сполучені Штати у втратах Зеленського та зраді його країни".

Натомість вона звинуватила українську владу у нібито нівелюванні її зусиль, спрямованих на досягнення перемоги України.

"Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти в їх жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо у вас є придурки та шахраї, такі як Зеленський і його маріонетковий парламент, які керують вашою країною, це програна справа", – написала вона.

Водночас диктатор Володимир Путін, на думку конгресвумен, "може бути злим, але він не придурок".

"Реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території та не може погодитися відмовитися від них назавжди. Тому можна досягти лише тимчасового рішення за допомогою Сполучених Штатів, яке дасть кожній стороні певний час для перегрупування", – написала вона.

На думку Спартц, кінцевий результат цієї війни буде вирішено пізніше, і не лише на полі бою.