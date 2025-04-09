Спартц заявила, що Telegraph "спотворив" її позицію, і назвала Зеленського "придурком"
Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що заголовок її інтерв'ю The Telegraph "навмисно спотворює" її позицію щодо України, й назвала президента Володимира Зеленського та українських парламентаріїв "придурками та шахраями". Відповідна заява розміщена на офіційному сайті Спартц.
Вона стверджує, що нібито ніколи не казала слів, які The Telegraph подал у заголовку як її цитату.
"Британські медіа такі ж нечесні, як і американські мейнстримові медіа", – написала вона.
На думку Спартц, заголовок її інтерв'ю був "зручно" використаний "пропагандистською машиною Зеленського", щоб "очорнити її та президента США Дональда Трампа і продовжити звинувачувати Сполучені Штати у втратах Зеленського та зраді його країни".
Натомість вона звинуватила українську владу у нібито нівелюванні її зусиль, спрямованих на досягнення перемоги України.
"Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти в їх жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо у вас є придурки та шахраї, такі як Зеленський і його маріонетковий парламент, які керують вашою країною, це програна справа", – написала вона.
Водночас диктатор Володимир Путін, на думку конгресвумен, "може бути злим, але він не придурок".
"Реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території та не може погодитися відмовитися від них назавжди. Тому можна досягти лише тимчасового рішення за допомогою Сполучених Штатів, яке дасть кожній стороні певний час для перегрупування", – написала вона.
На думку Спартц, кінцевий результат цієї війни буде вирішено пізніше, і не лише на полі бою.
- 6 листопада 2024 року Спартц перемогла на виборах до Палати представників США в штаті Індіана.
- 29 листопада 2024 року Спартц висловила думку, що якщо Україна хоче перемогти Росію, потрібно мобілізувати всю країну.
- 7 квітня 2025-го вона розкритикувала президента Зеленського, закликавши українців голосувати проти нього на наступних президентських виборах.
- 8 квітня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагували на інтерв'ю Спартц, у якому вона серед іншого пропонувала українцям "змиритися з втратою" територій.