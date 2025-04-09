Спартц заявила, что Telegraph "исказил" ее позицию, и назвала Зеленского "придурком"
Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что заголовок ее интервью The Telegraph "намеренно искажает" ее позицию по отношению к Украине, и назвала президента Владимира Зеленского и украинских парламентариев "придурками и мошенниками". Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Спартц.
Она утверждает, что якобы никогда не говорила слова, которые The Telegraph подал в заголовке как ее цитату.
"Британские медиа такие же нечестные, как и американские мейнстримовые медиа", – написала она.
По мнению Спартц, заголовок ее интервью был "удобно" использован "пропагандистской машиной Зеленского", чтобы "очернить ее и президента США Дональда Трампа и продолжить обвинять Соединенные Штаты в потерях Зеленского и предательстве его страны".
В то же время она обвинила украинские власти в якобы нивелировании ее усилий, направленных на достижение победы Украины.
"Я потратила огромное количество энергии, пытаясь помочь украинским военным победить в их жестокой борьбе с Россией. К сожалению, если у вас есть придурки и мошенники, такие как Зеленский и его марионеточный парламент, управляющие вашей страной, это проигранное дело", – написала она.
В то же время диктатор Владимир Путин, по мнению конгрессвумен, "может быть злым, но он не придурок".
"Реальность на местах такова, что Украина не может вернуть свои территории и не может согласиться отказаться от них навсегда. Поэтому можно достичь лишь временного решения с помощью Соединенных Штатов, которое даст каждой стороне определенное время для перегруппировки", – написала она.
По мнению Спартц, конечный результат этой войны будет решен позже, и не только на поле боя.
- 6 ноября 2024 года Спартц победила на выборах в Палату представителей США в штате Индиана.
- 29 ноября 2024 года Спартц выразила мнение, что если Украина хочет победить Россию, нужно мобилизовать всю страну.
- 7 апреля 2025 года она раскритиковала президента Зеленского, призвав украинцев голосовать против него на следующих президентских выборах.
- 8 апреля представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировали на интервью Спартц, в котором она среди прочего предлагала украинцам "смириться с потерей" территорий.