В то же время диктатор Путин, по ее мнению, "не придурок"

Виктория Спартц (Фото: @Spartz)

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что заголовок ее интервью The Telegraph "намеренно искажает" ее позицию по отношению к Украине, и назвала президента Владимира Зеленского и украинских парламентариев "придурками и мошенниками". Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Спартц.

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Она утверждает, что якобы никогда не говорила слова, которые The Telegraph подал в заголовке как ее цитату.

"Британские медиа такие же нечестные, как и американские мейнстримовые медиа", – написала она.

По мнению Спартц, заголовок ее интервью был "удобно" использован "пропагандистской машиной Зеленского", чтобы "очернить ее и президента США Дональда Трампа и продолжить обвинять Соединенные Штаты в потерях Зеленского и предательстве его страны".

В то же время она обвинила украинские власти в якобы нивелировании ее усилий, направленных на достижение победы Украины.

"Я потратила огромное количество энергии, пытаясь помочь украинским военным победить в их жестокой борьбе с Россией. К сожалению, если у вас есть придурки и мошенники, такие как Зеленский и его марионеточный парламент, управляющие вашей страной, это проигранное дело", – написала она.

В то же время диктатор Владимир Путин, по мнению конгрессвумен, "может быть злым, но он не придурок".

"Реальность на местах такова, что Украина не может вернуть свои территории и не может согласиться отказаться от них навсегда. Поэтому можно достичь лишь временного решения с помощью Соединенных Штатов, которое даст каждой стороне определенное время для перегруппировки", – написала она.

По мнению Спартц, конечный результат этой войны будет решен позже, и не только на поле боя.