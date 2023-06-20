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Спецслужби Німеччини: Росія почне діяти агресивніше, у її шпигунів дуже грубий стиль

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20.06.2023, 22:13
Спецслужби Німеччини: Росія почне діяти агресивніше, у її шпигунів дуже грубий стиль - Фото
Томас Хальденванг (Фото: EPA)

Глава Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Томас Хальденванг вважає, що спецслужби Росії діятимуть агресивніше в Європі. Про це він повідомив на пресконференції у Берліні, цитує його Deutsche Welle.

За його словами, у майбутньому Росія почне діяти агресивніше і, можливо, змінить методи роботи своїх спецслужб.

"До цього можна віднести діяльність офіцерів спецслужб із фальшивими паспортами, а також посилення хакерських атак аж до саботажу", — сказав Хальденванг.

Він зазначив, що російські спецслужби працюють "класично", застосовуючи усі засоби, які відомі у сфері шпигунства.

"Іноді за допомогою тих методів, які всім відомі за фільмами. Російські спецслужби вдаються до вбивств або викрадення людей — чи то опозиціонери, чи то перебіжчики. І тому є багато прикладів. Це дуже грубий стиль", — резюмував голова служби.

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Дмитро Гриниченко
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РосіявійнаНімеччинаспецслужбиТомас Хальденванг
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