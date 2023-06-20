Спецслужби Німеччини: Росія почне діяти агресивніше, у її шпигунів дуже грубий стиль

Глава Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Томас Хальденванг вважає, що спецслужби Росії діятимуть агресивніше в Європі. Про це він повідомив на пресконференції у Берліні, цитує його Deutsche Welle.

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За його словами, у майбутньому Росія почне діяти агресивніше і, можливо, змінить методи роботи своїх спецслужб.

"До цього можна віднести діяльність офіцерів спецслужб із фальшивими паспортами, а також посилення хакерських атак аж до саботажу", — сказав Хальденванг.

Він зазначив, що російські спецслужби працюють "класично", застосовуючи усі засоби, які відомі у сфері шпигунства.

"Іноді за допомогою тих методів, які всім відомі за фільмами. Російські спецслужби вдаються до вбивств або викрадення людей — чи то опозиціонери, чи то перебіжчики. І тому є багато прикладів. Це дуже грубий стиль", — резюмував голова служби.

13 травня стало відомо, що Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро – це найбільше постачання з початку великої війни.

Перед самітом G7 у японській Хіросімі Шольц заявив, що Росія несе загрозу всьому світу.

Німеччина закриває чотири з п'яти консульств РФ, а також свої консульства у Росії.

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