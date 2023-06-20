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Спецслужбы Германии: РФ начнет действовать агрессивнее, у ее шпионов очень грубый стиль

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20.06.2023, 22:13
Спецслужбы Германии: РФ начнет действовать агрессивнее, у ее шпионов очень грубый стиль - Фото
Томас Хальденванг (Фото: EPA)

Глава Федеральной службы по охране конституции Германии Томас Хальденванг считает, что спецслужбы России станут действовать более агрессивно в Европе. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Берлине, цитирует его Deutsche Welle.

По его словам, в будущем Россия начнет действовать более агрессивно и, возможно, изменит методы работы своих спецслужб. 

"К этому можно отнести деятельность офицеров спецслужб с фальшивыми паспортами, а также усиление хакерских атак вплоть до саботажа", — сказал Хальденванг. 

Он отметил, что российские спецслужбы работают "классически", применяя все средства, которые известны в сфере шпионажа. 

"Иногда с помощью тех методов, которые всем известны по фильмам. Российские спецслужбы прибегают к убийствам или похищению людей — будь то оппозиционеры или перебежчики. И тому есть много примеров. Это очень грубый стиль", — резюмировал глава службы. 

  • 13 мая стало известно, что Германия передает Украине новый пакет военной помощи на 2,7 млрд евро – это крупнейшая поставка с начала большой войны.
  • Перед саммитом G7 в японской Хиросиме Шольц заявил, что Россия несет угрозу всему миру.
  • Германия закрывает четыре из пяти консульств РФ, а также свои консульства в России.

Читайте также: Шольца пытались освистать пророссийские митингующие. Он резко ответил "крикунам": видео 

Дмитрий Гриниченко
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РоссияГерманиявойнаспецслужбыТомас Хальденванг
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