Список втрат армії Росії поповнив "Івановець", 830 окупантів і 46 артсистем
Російська армія втратила 830 людей убитими та пораненими, а також десятки одиниць техніки й артилерії за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 387 060 (+830),
- танків – 6331 (+9),
- бойових броньованих машин – 11 792 (+19),
- артилерійських систем – 9274 (+46),
- РСЗВ – 978 (+2),
- засобів ППО – 663,
- літаків – 332,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5),
- крилатих ракет – 1847 (+1),
- кораблів/катерів – 24 (+1),
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 316 (+49),
- спеціальної техніки – 1462 (+10).
- Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.
- Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямі.
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