Список втрат армії Росії поповнив "Івановець", 830 окупантів і 46 артсистем

З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 387 060 російських окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 830 людей убитими та пораненими, а також десятки одиниць техніки й артилерії за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 387 060 (+830),

- танків – 6331 (+9),

- бойових броньованих машин – 11 792 (+19),

- артилерійських систем – 9274 (+46),

- РСЗВ – 978 (+2),

- засобів ППО – 663,

- літаків – 332,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5),

- крилатих ракет – 1847 (+1),

- кораблів/катерів – 24 (+1),

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 316 (+49),

- спеціальної техніки – 1462 (+10).

Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямі.

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