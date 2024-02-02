Список потерь армии России пополнил "Ивановец", 830 оккупантов и 46 артсистем

Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 830 человек убитыми и ранеными, а также десятки единиц техники и артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага во время большой войны составили:

- личного состава – 387 060 (+830),

- танков – 6331 (+9),

- боевых бронированных машин – 11 792 (+19),

- артиллерийских систем – 9274 (+46),

- РСЗО – 978 (+2),

- средств ПВО – 663,

- самолетов – 332,

- вертолетов – 324,

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5),

- крылатых ракет – 1847 (+1),

- кораблей/катеров – 24 (+1),

- подводных лодок – 1,

- автомобильной техники и автоцистерн – 12 316 (+49),

- специальной техники – 1462 (+10).

Вооруженные Силы Украины круглосуточно строят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.

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