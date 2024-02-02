Список потерь армии России пополнил "Ивановец", 830 оккупантов и 46 артсистем
Российская армия потеряла 830 человек убитыми и ранеными, а также десятки единиц техники и артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага во время большой войны составили:
- личного состава – 387 060 (+830),
- танков – 6331 (+9),
- боевых бронированных машин – 11 792 (+19),
- артиллерийских систем – 9274 (+46),
- РСЗО – 978 (+2),
- средств ПВО – 663,
- самолетов – 332,
- вертолетов – 324,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5),
- крылатых ракет – 1847 (+1),
- кораблей/катеров – 24 (+1),
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 316 (+49),
- специальной техники – 1462 (+10).
- Вооруженные Силы Украины круглосуточно строят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.
- Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.
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