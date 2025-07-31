США, Британія і ще 12 країн заявили про державну загрозу з боку Ірану

Іранські спецслужби (Ілюстративне фото: IRNA)

Велика Британія, США, Франція та ще 11 країн-союзниць засудили сплеск убивств, викрадень і переслідувань з боку іранських спецслужб у Європі та Північній Америці. Про це сказано у спільній заяві країн про державну загрозу з боку Ірану.

"Ми єдині в нашій протидії спробам іранських спецслужб вбивати, викрадати і переслідувати людей у Європі та Північній Америці, що є явним порушенням нашого суверенітету", – ідеться в заяві.

За інформацією країн, ці служби дедалі частіше співпрацюють із міжнародними злочинними організаціями, переслідуючи журналістів, дисидентів, громадян єврейського походження, а також чинних і колишніх чиновників у Європі та Північній Америці. А це неприйнятно.

Країни розглядають такі напади, незалежно від їхніх цілей, як порушення суверенітету.

"Ми прихильні до спільної роботи щодо запобігання таким діям і закликаємо іранську владу негайно покласти край такій незаконній діяльності на нашій території", – ідеться в заяві.

Під ним підписалися також уряди Албанії, Австрії, Бельгії, Канади, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Швеції.

Як повідомляло Reuters, 2024 року Британія заявляла, що з 2022 року припинила понад 20 змов про викрадення або вбивства людей, які були пов'язані з Іраном. А в березні 2025 року в країні заявили, що вимагатимуть від Ірану реєструвати всю діяльність з надання політичного впливу, пославшись на дедалі агресивнішу поведінку розвідувальних служб країни.