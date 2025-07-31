Іран вимагає від США компенсації за удари по ядерних об'єктах для продовження переговорів

Також країна наполягає на гарантіях, що атака не відбудеться повторно

Аббас Аракчі (Фото: TATYANA MAKEYEVA /EPA)

Сполучені Штати повинні погодитися компенсувати Тегерану втрати, понесені під час так званої 12-денної війни для продовження переговорів щодо іранської ядерної програми. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в інтерв'ю Financial Times.

Міністр повідомив, що його країна не погодиться повернутися до "звичайного режиму роботи" без додаткових умов.

"США повинні компенсувати завдану шкоду", – сказав він.

Аракчі також заявив, що Іран вимагає пояснень та гарантій безпеки.

"Вони повинні пояснити, чому напали на нас посеред переговорів, і вони повинні переконати, що не повторять цього", – додав він.

Дипломат вважає, що можливість досягнення угоди між Іраном та США все ще не виключена.

"Шлях до переговорів вузький, але не неможливий. Мені потрібно переконати своє керівництво, що якщо ми підемо на переговори, інша сторона підійде зі справжньою рішучістю до взаємовигідної угоди", – сказав він.

Міністр впевнений, що військового шляху для врегулювання ядерного питання не існує.

"Моє послання не таке вже й складне. Нещодавня агресія довела, що військового вирішення стосовно ядерної програми Ірану немає, але можна знайти рішення шляхом переговорів", – заявив Аракчі.