Иран требует от США компенсации за удары по ядерным объектам для возобновления переговоров
США должны согласиться компенсировать Тегерану потери, понесенные во время так называемой 12-дневной войны, чтобы возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Financial Times.
Министр заявил, что его страна не согласится вернуться к "обычному режиму работы" без дополнительных условий.
"США должны компенсировать нанесенный ущерб", – сказал он.
Аракчи также заявил, что Иран требует разъяснений и гарантий безопасности.
"Они должны объяснить, почему напали на нас в разгар переговоров, и они должны убедить нас, что не повторят этого", – добавил он.
Дипломат считает, что возможность достижения соглашения между Ираном и США все еще не исключена.
"Путь к переговорам узкий, но не невозможный. Мне нужно убедить свое руководство, что если мы пойдем на переговоры, другая сторона подойдет к ним с настоящим стремлением к взаимовыгодному соглашению", – сказал он.
Министр уверен, что военного пути для урегулирования ядерного вопроса не существует.
"Мое послание не такое уж и сложное. Недавняя агрессия доказала, что военного решения по ядерной программе Ирана нет, но можно найти решение путем переговоров", – заявил Аракчи.
- В ночь на 22 июня США присоединились к израильской операции против Ирана и были атакованы ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан. По данным Fox News, для этого могли использовать 30 ракет "Томагавк" и пять-шесть противобункерных бомб.
- 2 июля в Иране признали, что ядерные объекты страны получили значительные повреждения после атаки США.
- 22 июля Трамп пригрозил новыми ударами по Тегерану, отреагировав на заявление Аракчи о продолжении обогащения удара.
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