Иран требует от США компенсации за удары по ядерным объектам для возобновления переговоров

Также страна настаивает на гарантиях того, что подобная атака не повторится

Аббас Аракчи (Фото: TATYANA MAKEYEVA /EPA)

США должны согласиться компенсировать Тегерану потери, понесенные во время так называемой 12-дневной войны, чтобы возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Financial Times.

Министр заявил, что его страна не согласится вернуться к "обычному режиму работы" без дополнительных условий.

"США должны компенсировать нанесенный ущерб", – сказал он.

Аракчи также заявил, что Иран требует разъяснений и гарантий безопасности.

"Они должны объяснить, почему напали на нас в разгар переговоров, и они должны убедить нас, что не повторят этого", – добавил он.

Дипломат считает, что возможность достижения соглашения между Ираном и США все еще не исключена.

"Путь к переговорам узкий, но не невозможный. Мне нужно убедить свое руководство, что если мы пойдем на переговоры, другая сторона подойдет к ним с настоящим стремлением к взаимовыгодному соглашению", – сказал он.

Министр уверен, что военного пути для урегулирования ядерного вопроса не существует.

"Мое послание не такое уж и сложное. Недавняя агрессия доказала, что военного решения по ядерной программе Ирана нет, но можно найти решение путем переговоров", – заявил Аракчи.