США, Британия и еще 12 стран заявили о государственной угрозе со стороны Ирана

Правительства стран призвали власти Тегерана прекратить убийства и похищения людей на их территории

Иранские спецслужбы (Иллюстративное фото: IRNA)

Великобритания, США, Франция и еще 11 стран-союзниц осудили всплеск убийств, похищений и преследований со стороны иранских спецслужб в Европе и Северной Америке. Об этом сказано в совместном заявлении стран о государственной угрозе со стороны Ирана.

"Мы едины в нашем противодействии попыткам иранских спецслужб убивать, похищать и преследовать людей в Европе и Северной Америке, что является явным нарушением нашего суверенитета", – сказано в заявлении.

По информации стран, эти службы все чаще сотрудничают с международными преступными организациями, преследуя журналистов, диссидентов, граждан еврейского происхождения, а также действующих и бывших чиновников в Европе и Северной Америке. А это неприемлемо.

Страны рассматривают такие нападения, независимо от их целей, как нарушение суверенитета.

"Мы привержены совместной работе по предотвращению подобных действий и призываем иранские власти немедленно положить конец подобной незаконной деятельности на нашей территории", – сказано в заявлении.

Под ним подписались также правительства Албании, Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Нидерландов, Испании и Швеции.

Как сообщало Reuters, в 2024 году Британия заявляла, что с 2022 года пресекла более 20 заговоров о похищениях или убийствах людей, которые были связаны с Ираном. А в марте 2025 года в стране заявили, что потребуют от Ирана регистрировать всю деятельность по оказанию политического влияния, сославшись на все более агрессивное поведение разведывательных служб страны.