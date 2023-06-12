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США, Китай та Росія збільшили кількість розгорнутих ядерних боєголовок — Інфографіка

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 10:24
США, Китай та Росія збільшили кількість розгорнутих ядерних боєголовок — Інфографіка - Фото
Міжконтинентальна балістична ракета Minuteman (Фото: EPA)

США, КНР та РФ збільшили кількість розгорнутих ядерних боєголовок. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Інститут пише, що загальні запаси ядерних боєголовок у світі становлять 12 512 — близько 3844 розгорнуті з ракетами і літаками, а близько 2000 зберігалися на авіабазах стратегічних бомбардувальників — більшість належали Росії чи США.

Зазначається, що РФ і США разом мають майже 90% усієї ядерної зброї у світі. За рік американці збільшили кількість розгорнутих боєголовок із 1744 до 1770, а росіяни — із 1588 до 1674.

За оцінкою SIPRI, розмір ядерного арсеналу Китаю збільшився з 350 боєголовок у січні 2022 року до 410 у січні 2023 року, і очікується, що він продовжуватиме зростати.

"Залежно від того, як він вирішить структурувати свої сили, у Китаю потенційно може бути як мінімум стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет, як у США чи Росії на рубежі десятиліть", — сказано у звіті.

Кількість розгорнутих ядерних боєголовок у світі (Інфографіка: SIPRI)

ДОВІДКА. СНО-3, також відомий як New START, було підписано терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Він набув чинності 5 лютого 2011 року. Термін його дії закінчився у 2021 році. 3 лютого 2021 року США та РФ продовжили дію договору до 2026 року. Це останній із чинних між Москвою та Вашингтоном договорів про контроль ядерних озброєнь.

СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць та до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників.
  • 21 лютого Путін заявив, що РФ "призупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.
  • Генсек НАТО Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення.
  • Рішення РФ є "глибоко прикрим і безвідповідальним", заявив Блінкен.

Читайте також: Путін призупинив ядерну угоду зі США. Пентагон: Росія не має грошей на гонку озброєнь

Дмитро Гриниченко
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