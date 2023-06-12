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США, Китай и Россия увеличили количество развернутых ядерных боеголовок — инфографика

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 10:24
США, Китай и Россия увеличили количество развернутых ядерных боеголовок — инфографика - Фото
Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman (Фото: EPA)

США, КНР и РФ увеличили количество развернутых ядерных боеголовок. Об этом сказано в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Институт пишет, что общий запас ядерных боеголовок в мире составляет 12 512 — около 3844 развернуты с ракетами и самолетами, а около 2000 хранились на авиабазах стратегических бомбардировщиков — большинство принадлежали России или США. 
Отмечается, что РФ и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия в мире. За год американцы увеличили количество развернутых боеголовок с 1744 до 1770, а россияне — с 1588 до 1674. 

По оценке SIPRI, размер ядерного арсенала Китая увеличился с 350 боеголовок в январе 2022 года до 410 в январе 2023 года, и ожидается, что он будет продолжать расти.

"В зависимости от того, как он решит структурировать свои силы, у Китая потенциально может быть как минимум столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько у США или России на рубеже десятилетий", — сказано в отчете.

Количество развернутых ядерных боеголовок в мире (Инфографика: SIPRI)

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истек в 2021 году. 3 февраля 2021 года США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.

СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
  • 21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
  • Решение РФ является "глубоко печальным и безответственным", заявил Блинкен.

Читайте также: Путин приостановил ядерный договор с США. Пентагон: У России нет денег на гонку вооружений

Дмитрий Гриниченко
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