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"США потрібні араби". Байден може змусити Ізраїль розв'язати палестинське питання – Семиволос

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 21:07
Ігор Семиволос (фото - LIGA.net)

Наземна операція Ізраїлю в секторі Гази пройде завдяки американському ресурсу, що збільшить вплив США на політичні рішення Ізраїлю. Таку думку висловив виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю LIGA.net.

"Я не думаю, що США будуть це робити (військово допомагати Ізраїлю з операцією в секторі Гази. – Ред.) через альтруїзм. Американській адміністрації важливо вирішення палестинського питання. Вона буде змушувати Ізраїль після закінчення війни приймати рішення", – вважає експерт.

На його думку, США потрібні арабські країни, зокрема Саудівська Аравія. "Якщо брати концепцію Байдена про те, що ми маємо глобальне протистояння між авторитарними режимами та демократіями, то йому потрібні союзники, — пояснює Семиволос. – Бо ці країни можуть легко стати частиною авторитарного фронту. Для цього є Сі Цзіньпінь, який дуже непогано проводить політику відокремлення країн Близького Сходу від американських інтересів".

Експерт додає, що в Ізраїлі все частіше лунають голоси невдоволення через зростання залежності від США: "Адже площа для маневру зменшується".

Але, на думку Семиволоса, це оптимістичний сценарій. Реалістичний полягає в тому, що колесо конфліктів між Ізраїлем та Палестиною буде продовжуватись.

"Без вирішення палестинського питання нічого не буде, — резюмує експерт. – Чим скоріше ізраїльтяни зрозуміють, що вони не з'їдять все, тим буде краще для всіх".

ДОВІДКА. Під "вирішенням палестинського питання" Семиволос має на увазі імплементацію угод в Осло 1993 року та визнання держави Палестина.
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ІзраїльПалестинаарабо-ізраїльський конфлікт
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