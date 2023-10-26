"США нужны арабы". Байден может заставить Израиль решить палестинский вопрос – Семиволос

Наземная операция Израиля в секторе Газа пройдет за счет американского ресурса, что увеличит влияние США на политические решения Израиля. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью LIGA.net.

"Я не думаю, что США будут это делать (военно помогать Израилю с операцией в секторе Газа. – Ред.) из-за альтруизма. Американской администрации важно решение палестинского вопроса. Она будет заставлять Израиль после окончания войны принимать решения", – считает эксперт.

По его мнению, США нужны арабские страны, в частности Саудовская Аравия. "Если брать концепцию Байдена о том, что мы имеем глобальное противостояние между авторитарными режимами и демократиями, то ему нужны союзники, — объясняет Семиволос. — Потому что эти страны могут легко стать частью авторитарного фронта. Для этого есть Си Цзиньпинь, очень неплохо проводящий политику отделения стран Ближнего Востока от интересов США".

Эксперт добавляет, что в Израиле все чаще звучат голоса недовольства из-за роста зависимости от США: "Ведь площадь для маневра уменьшается".

Но, по мнению Семиволоса, это оптимистический сценарий. Реалистичный состоит в том, что колесо конфликтов между Израилем и Палестиной будет продолжаться.

"Без решения палестинского вопроса ничего не будет, — резюмирует эксперт. – Чем скорее израильтяне поймут, что они не съедят все, тем лучше для всех".

СПРАВКА. Под "решением палестинского вопроса" Семиволос подразумевает имплементацию соглашений в Осло 1993 года и признание государства Палестина.

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