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США вперше розгорнула безпілотні кораблі поблизу Китаю – The Hill

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 10:49
США вперше розгорнула безпілотні кораблі поблизу Китаю – The Hill - Фото
Безпілотний корабель ВМС США Ranger (Фото: ЕРА)

США відправило два безпілотні кораблі до берегів Японії, і це перший раз, коли американські дрони такого типу були розгорнуті поблизу Китаю. Про це повідомляє видання The Hill.

Журналісти, посилаючись на заяву ВМС США, пишуть, що американські безпілотні кораблі Ranger і Mariner прибули 18 вересня до японського міста-порту Йокосука "в рамках запланованого візиту в порт під час навчань Integrated Battle Problem".

Карта: Google

"Розширюючи нашу присутність в Тихому океані й підвищуючи ситуаційну обізнаність і летальність флоту, ми надаємо собі більше можливостей для ухвалення кращих рішень на всіх рівнях керівництва", – сказав заступник командувача Тихоокеанського флоту США, контрадмірал Блейк Конверс.

Коммандер ВМС Джеремайя Дейлі заявив на борту корабля Ranger, що безпілотні кораблі, ймовірно, можуть замінити великі кораблі, які полюють на ворожі цілі.

Наразі безпілотні кораблі не несуть ракет, зазначає видання, але деякі з них, наприклад, Ranger можуть це робити: під час випробувань у 2021 році він випустив зенітну ракету SM-6. 

Перед тим, як прибути до Японії, Ranger і Mariner також взяли участь у навчаннях в Тихому океані разом з авіаносцем USS Carl Vinson та іншими кораблями.

  • У липні стало відомо, що два російські фрегати, які раніше були помічені біля узбережжя Японії та у водах Тайваню, прибули до Китаю.
  • 16 липня військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де було заплановано проведення спільних навчань із російськими військово-морськими та військово-повітряними силами.
  • На початку серпня військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначали, що це була найбільша іноземна флотилія, яка підійшла до берегів США, повідомляв The Wall Street Journal.

Читайте також: Військові кораблі Росії та Китаю вперше разом пройшли поряд із півднем Японії – Kyodo

Мілана Головань
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