США впервые развернули беспилотные корабли вблизи Китая – The Hill

США отправили два беспилотных корабля к берегам Японии, и это первый раз, когда американские дроны такого типа были развернуты вблизи Китая. Об этом сообщает издание The Hill.

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Журналисты, ссылаясь на заявление ВМС США, пишут, что американские беспилотные корабли Ranger и Mariner прибыли 18 сентября в японский город-порт Йокосука "в рамках запланированного визита в порт во время учений Integrated Battle Problem".

"Расширяя наше присутствие в Тихом океане и повышая ситуационную осведомленность и летальность флота, мы предоставляем больше возможностей для принятия лучших решений на всех уровнях руководства", – сказал заместитель командующего Тихоокеанского флота США, контр-адмирал Блейк Конверс.

Коммандер ВМС Джеремайя Дейли заявил на борту корабля Ranger, что беспилотные корабли, вероятно, могут заменить большие корабли, охотящиеся на вражеские цели.

Беспилотные корабли не несут ракет, отмечает издание, но некоторые из них, например, Ranger могут это делать: во время испытаний в 2021 году он выпустил зенитную ракету SM-6.

Перед тем как прибыть в Японию, Ranger и Mariner также приняли участие в учениях в Тихом океане вместе с авианосцем USS Carl Vinson и другими кораблями.

В июле стало известно, что два российских фрегата, которые ранее были замечены у побережья Японии и в водах Тайваня, прибыли в Китай.

16 июля военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где было запланировано проведение совместных учений с российскими военно-морскими и военно-воздушными силами.

В начале августа военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечали, что это была крупнейшая иностранная флотилия, подошедшая к берегам США, сообщал The Wall Street Journal.

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