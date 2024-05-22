США вважають, що Росія запустила космічну зброю, здатну вражати супутники

Фото: Російські ресурси

16 травня Росія запустила у космос щонайменше дев'ять супутників, серед них, зокрема, і "КОСМОС 2576" – американська розвідка вважає, що він є зброєю, здатною атакувати інші супутники. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Космічного командування США (USSPACECOM).

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Зазначається, що "КОСМОС 2576" − тип російського військового космічного "апарата-інспектора", який, за словами американських офіційних осіб, "демонструє безрозсудну поведінку в космосі".

"Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, ймовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США", – йдеться у заяві USSPACECOM.

У звіті розвідслужб Штатів зазначається, що "КОСМОС 2576" нагадував раніше розгорнуті Росією протикосмічні корисні навантаження з 2019 і 2022 років. Станом на 21 травня "КОСМОС 2576" не наближався до супутника США, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й супутник Національного розвідувального управління США NRO USA 314, запущений у квітні 2021 року.

Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу заявив, що США "несуть відповідальність за готовність захищати й обороняти космічну сферу і забезпечувати безперервну та безперебійну підтримку Об'єднаних збройних сил і Об'єднаних контингентів".

У лютому 2024 року міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що ядерна зброя, яку Росія, за словами США, планує запустити у космос, насправді не є ядерною зброєю.

25 квітня Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.

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