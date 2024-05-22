США считают, что Россия запустила космическое оружие, способное поражать спутники

Фото: Российские ресурсы

16 мая Россия запустила в космос по меньшей мере девять спутников, в том числе и "КОСМОС 2576" – американская разведка считает, что он является оружием, способным атаковать другие спутники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Космического командования США (USSPACECOM).

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Отмечается, что "КОСМОС 2576" – тип российского военного космического "аппарата-инспектора", который, по словам американских официальных лиц, "демонстрирует безрассудное поведение в космосе".

"Мы наблюдали номинальную активность и считаем, что это, вероятно, противокосмическое оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США", — говорится в заявлении USSPACECOM.

В отчете разведслужб Штатов отмечается, что "КОСМОС 2576" напоминал ранее развернутые Россией противокосмические полезные нагрузки с 2019 и 2022 годов. По состоянию на 21 мая "КОСМОС 2576" не приближался к спутнику США, но космические аналитики заметили, что он находится в том же орбитальном кольце, что и спутник Национального разведывательного управления США NRO USA 314, запущенный в апреле 2021 года.

Представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге заявил, что США "несут ответственность за готовность защищать и оборонять космическую сферу и обеспечивать непрерывную и бесперебойную поддержку Объединенных вооруженных сил и Объединенных контингентов".

В феврале 2024 года министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что ядерное оружие, которое Россия, по словам США, планирует запустить в космос, на самом деле не является ядерным оружием.

25 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве.

Читайте также: РФ запустила в космос аппарат с ядерным антиспутниковым оружием незадолго до большой войны – WSJ