США ввели нові санкції проти суддів МКС. Суд назвав це "посяганням на незалежність"

Міжнародний кримінальний суд (Фото: icc-cpi.int)

Держдепартамент США ввів санкції проти ще двох суддів Міжнародного кримінального суду. В організації назвали це "кричущим посяганням на незалежність".

Санкції запроваджено проти Гочі Лордкіпанідзе з Грузії та Ерденебалсурена Дамдіна з Монголії. Як стверджують у США, вони брали участь у спробах МКС розслідувати, заарештовувати, затримувати або переслідувати в судовому порядку громадян Ізраїлю без згоди країни. Серед іншого вони голосували разом із більшістю голосів за рішення МКС від 15 грудня проти апеляції Ізраїлю.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ці судді нібито брали участь у "політизованих і незаконних діях" проти Ізраїлю, який, як і Америка, не є стороною Римського статуту.

"Ми не потерпимо зловживання владою з боку МКС, порушення суверенітету США та Ізраїлю і незаконного підпорядкування громадян США та Ізраїлю юрисдикції МКС. Ми продовжимо відповідати на правову війну, розв'язану МКС, і на перевищення ним повноважень, що потягне за собою значні та відчутні наслідки", – сказав він.

В організації "висловили жаль" щодо таких дій США, які являють собою "кричуще посягання" на незалежність "неупередженої судової установи". Такі заходи підривають верховенство права.

"Суд твердо підтримує своїх працівників і жертв неймовірних звірств. Він продовжуватиме виконувати свій мандат незалежно і неупереджено, у повній відповідності до Римського статуту та в інтересах жертв міжнародних злочинів", – йдеться в заяві МКС.