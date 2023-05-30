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США вводять санкції проти постачальників технологій для іранських дронів – Блінкен

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30.05.2023, 21:38
США вводять санкції проти постачальників технологій для іранських дронів – Блінкен - Фото
Ентоні Блінкен (Фото - EPA)

США завтра оголосять про розширення санкцій проти компаній, які сприяють постачанню до Ірану технологій для виробництва ударних дронів. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Стокгольмі.

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Блінкен сказав, що завтра США оголосять про нові обмеження, "які доповнять заходи щодо експортного контролю за поширенням технологій, виявлених в іранських дронах, які використовуються для завдання ударів по українських мирних жителях та цивільній інфраструктурі", а також проти структур, які поширюють російську пропаганду та дезінформацію.

Держсекретар сказав, що США продовжують посилювати експортний контроль для того, аби "гарантувати, що російське вторгнення закінчиться стратегічною поразкою".

Сергій Бережний
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