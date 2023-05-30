США вводять санкції проти постачальників технологій для іранських дронів – Блінкен

США завтра оголосять про розширення санкцій проти компаній, які сприяють постачанню до Ірану технологій для виробництва ударних дронів. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Стокгольмі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Блінкен сказав, що завтра США оголосять про нові обмеження, "які доповнять заходи щодо експортного контролю за поширенням технологій, виявлених в іранських дронах, які використовуються для завдання ударів по українських мирних жителях та цивільній інфраструктурі", а також проти структур, які поширюють російську пропаганду та дезінформацію.

Держсекретар сказав, що США продовжують посилювати експортний контроль для того, аби "гарантувати, що російське вторгнення закінчиться стратегічною поразкою".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.