США вводят санкции против поставщиков технологий для иранских дронов – Блинкен
30.05.2023, 21:38
Энтони Блинкен (Фото - EPA)
США завтра объявят о расширении санкций против компаний, которые способствуют поставкам в Иран технологий для производства ударных дронов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Стокгольме.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Блинкен сказал, что завтра США объявят о новых ограничениях, "которые дополнят меры по экспортному контролю за распространением технологий, обнаруженных в иранских дронах, которые используются для нанесения ударов по украинским мирным жителям и гражданской инфраструктуре", а также против структур, которые распространяют российскую пропаганду и дезинформацию.
Госсекретарь сказал, что США продолжают усиливать экспортный контроль для того, чтобы "гарантировать, что российское вторжение закончится стратегическим поражением".
- Российские оккупанты в ночь на 30 мая атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136, есть жертвы и разрушения.
- Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" из 31.
- В Еврокомиссии осудили российские "варварские бомбардировки" Киева и подчеркнули, что продолжение атак говорит о нежелании Путина прекращать войну против Украины.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии