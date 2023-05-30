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США вводят санкции против поставщиков технологий для иранских дронов – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 21:38
США вводят санкции против поставщиков технологий для иранских дронов – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото - EPA)

США завтра объявят о расширении санкций против компаний, которые способствуют поставкам в Иран технологий для производства ударных дронов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Стокгольме. 

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Блинкен сказал, что завтра США объявят о новых ограничениях, "которые дополнят меры по экспортному контролю за распространением технологий, обнаруженных в иранских дронах, которые используются для нанесения ударов по украинским мирным жителям и гражданской инфраструктуре", а также против структур, которые распространяют российскую пропаганду и дезинформацию.

Госсекретарь сказал, что США продолжают усиливать экспортный контроль для того, чтобы "гарантировать, что российское вторжение закончится стратегическим поражением".

Сергей Бережной
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