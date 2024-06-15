США виділили $1,5 млрд на відновлення енергетики України
Сполучені Штати Америки оголосили про виділення понад $1,5 млрд на зміцнення енергетичного сектору України, забезпечення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки. Про це повідомила віцепрезидентка Камала Гарріс, передає Білий дім.
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Ця допомога включає $500 млн від USAID для української енергетики та переспрямування $324 млн із раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Кошти призначені для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої Росією, та розширення виробництва електроенергії.
За її словами, понад $379 млн гуманітарної допомоги виділяються для забезпечення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад. Це передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води, санітарії та гігієнічних послуг для мільйонів українців у країні та регіоні.
Держдепартамент США також планує надати додаткові $300 млн на підтримку цивільної безпеки України, зокрема, на рятувальне обладнання для українських прикордонників і правоохоронців.
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- 6 червня стало відомо, що Укрнафта почне будувати маневрову генерацію електроенергії – газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції.
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