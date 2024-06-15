США выделили $1,5 млрд на восстановление энергетики Украины
Соединенные Штаты Америки объявили о выделении более $1,5 млрд на укрепление энергетического сектора Украины, обеспечение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности. Об этом сообщила вице-президент Камала Гаррис, передает Белый дом.
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Эта помощь включает $500 млн от USAID для украинской энергетики и перенаправление $324 млн из ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические потребности в Украине. Средства предназначены для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной Россией, и расширения производства электроэнергии.
По ее словам, более $379 млн гуманитарной помощи выделяются для обеспечения насущных потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин. Это предусматривает предоставление продовольственной помощи, медицинских услуг, жилья, воды, санитарии и гигиенических услуг для миллионов украинцев в стране и регионе.
Госдепартамент США также планирует предоставить дополнительные $300 млн на поддержку гражданской безопасности Украины, в частности, на спасательное оборудование для украинских пограничников и правоохранителей.
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- С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. В ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредила сразу пять энергообъектов в разных областях.
- Самую тяжелую ситуацию в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, так как из-за жары увеличится потребление.
- 5 июня 2024 Кабинет министров подписал с ЕБРР меморандум о привлечении 300 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины. Эти деньги будут распределены между государственными энергетическими компаниями.
- 6 июня стало известно, что Укрнафта начнет строить маневровую генерацию электроэнергии – газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции.
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