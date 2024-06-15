США выделили $1,5 млрд на восстановление энергетики Украины

Блэкаут в Киеве после российских атак. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении более $1,5 млрд на укрепление энергетического сектора Украины, обеспечение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности. Об этом сообщила вице-президент Камала Гаррис, передает Белый дом.

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Эта помощь включает $500 млн от USAID для украинской энергетики и перенаправление $324 млн из ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические потребности в Украине. Средства предназначены для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной Россией, и расширения производства электроэнергии.

По ее словам, более $379 млн гуманитарной помощи выделяются для обеспечения насущных потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин. Это предусматривает предоставление продовольственной помощи, медицинских услуг, жилья, воды, санитарии и гигиенических услуг для миллионов украинцев в стране и регионе.

Госдепартамент США также планирует предоставить дополнительные $300 млн на поддержку гражданской безопасности Украины, в частности, на спасательное оборудование для украинских пограничников и правоохранителей.

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