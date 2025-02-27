ССО "змусили" російських школярів малювати емблему українських спецпризначенців – фото

Українські сили вирішили трохи втрутитись у російське "свято"

Фото: ССО

Українські спецпризначенці розповіли, як "змусили" російських школярів вітати Сили спецоперацій окупантів, використовуючи емблему ССО Збройних Сил України.

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"Сили спеціальних операцій ЗСУ вирішили покращити навчальний процес у школах ворога", — йдеться у повідомленні.

За допомогою фахівців ССО у навчальних закладах Росії провели "урок патріотизму", де місцеві школярі привітали підрозділи ворога з днем ССО Росії, але є нюанс.

"І ось що вийшло: діти, не знаючи, як насправді виглядає емблема славнозвісних ССО РФ (вєжлівих людей), створили цілу колекцію малюнків. Проте зобразили емблему Сил спеціальних операцій України. Працюємо далі!" — йдеться у повідомленні.