ССО "змусили" російських школярів малювати емблему українських спецпризначенців – фото
Українські спецпризначенці розповіли, як "змусили" російських школярів вітати Сили спецоперацій окупантів, використовуючи емблему ССО Збройних Сил України.
"Сили спеціальних операцій ЗСУ вирішили покращити навчальний процес у школах ворога", — йдеться у повідомленні.
За допомогою фахівців ССО у навчальних закладах Росії провели "урок патріотизму", де місцеві школярі привітали підрозділи ворога з днем ССО Росії, але є нюанс.
"І ось що вийшло: діти, не знаючи, як насправді виглядає емблема славнозвісних ССО РФ (вєжлівих людей), створили цілу колекцію малюнків. Проте зобразили емблему Сил спеціальних операцій України. Працюємо далі!" — йдеться у повідомленні.
- Станом на жовтень 2024 року було відомо про викрадення росіянами близько 20 000 українських дітей.
- Тисячі українських дітей утримуються у спеціальних таборах в Росії та окупованому Криму для "промивання" їм мізків і зрештою політичного перевиховання.