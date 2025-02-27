ССО "заставили" российских школьников рисовать эмблему украинских спецназовцев – фото
Украинские спецназовцы рассказали, как "заставили" российских школьников поздравлять Силы спецопераций оккупантов, используя эмблему ССО Вооруженных Сил Украины.
"Силы специальных операций ВСУ решили улучшить учебный процесс в школах врага", – сказано в сообщении.
С помощью специалистов ССО в учебных заведениях России провели "урок патриотизма", где местные школьники поздравляли подразделения врага с днем ССО России, но есть нюанс.
"И вот что получилось: дети, не зная как на самом деле выглядит эмблема пресловутых ССО рф (вежливых людей), создали целую коллекцию рисунков. Однако, изобразили эмблему Сил специальных операций Украины. Работаем дальше!" – сказано в сообщении.
- По состоянию на октябрь 2024 года было известно о похищении россиянами около 20 000 украинских детей.
- Тысячи украинских детей содержатся в специальных лагерях в России и оккупированном Крыму для "промывания" им мозгов и политического "перевоспитания".