ССО "заставили" российских школьников рисовать эмблему украинских спецназовцев – фото

Фото: ССО

Украинские спецназовцы рассказали, как "заставили" российских школьников поздравлять Силы спецопераций оккупантов, используя эмблему ССО Вооруженных Сил Украины.

"Силы специальных операций ВСУ решили улучшить учебный процесс в школах врага", – сказано в сообщении.

С помощью специалистов ССО в учебных заведениях России провели "урок патриотизма", где местные школьники поздравляли подразделения врага с днем ССО России, но есть нюанс.

"И вот что получилось: дети, не зная как на самом деле выглядит эмблема пресловутых ССО рф (вежливых людей), создали целую коллекцию рисунков. Однако, изобразили эмблему Сил специальных операций Украины. Работаем дальше!" – сказано в сообщении.