Стартував перший "Рамштайн" за головування Британії і участі нового глави Пентагону
Міністр оборони Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Умєров наголосив, що вперше засідання очолює його колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.
На порядку денному:
→ Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
→ Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.
→ Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.
Умєров зазначив, що обговорюються не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:
→ Розширення оборонного виробництва в Україні.
→ Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.
→ Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.
Міністр оборони також повідомив, що, окрім "Рамштайну", цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу:
– Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
– Мюнхенська безпекова конференція.
Також Умєров проведе серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників. Головна мета – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України.
"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", – заявив він.
- За даними WP, на Рамштайні-26 від нового глави Пентагону не очікується жодних оголошень військової допомоги Україні.
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