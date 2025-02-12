Стартував перший "Рамштайн" за головування Британії і участі нового глави Пентагону

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Умєров наголосив, що вперше засідання очолює його колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

На порядку денному:

→ Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.

→ Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.

→ Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Умєров зазначив, що обговорюються не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:

→ Розширення оборонного виробництва в Україні.

→ Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.

→ Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Міністр оборони також повідомив, що, окрім "Рамштайну", цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу:

– Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

– Мюнхенська безпекова конференція.

Також Умєров проведе серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників. Головна мета – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України.

"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", – заявив він.

За даними WP, на Рамштайні-26 від нового глави Пентагону не очікується жодних оголошень військової допомоги Україні.

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