Стартовал первый "Рамштайн" при председательстве Британии и участии нового главы Пентагона
Министр обороны Рустем Умеров приступил к работе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Умеров подчеркнул, что впервые заседание возглавляет его коллега и друг Джон Хили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хегсет.
В повестке дня:
→ Стабильная и своевременная поставка военной помощи в 2025 году.
→ Ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов.
→ Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и общие проекты с европейскими партнерами.
Умеров отметил, что обсуждаются не только текущие потребности, но и долгосрочные решения:
→ Расширение оборонного производства в Украине.
→ Финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий.
→ Увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.
Министр обороны также сообщил, что, кроме "Рамштайна", на этой неделе состоятся ключевые меры по безопасности Украины и всего мира:
– Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
– Мюнхенская конференция безопасности.
Также Умеров проведет серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников. Главная цель – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины.
"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя", – заявил он.
- По данным WP, на Рамштайне-26 от нового главы Пентагона не ожидается никаких объявлений военной помощи Украине.
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