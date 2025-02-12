Стартовал первый "Рамштайн" при председательстве Британии и участии нового главы Пентагона

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров приступил к работе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Умеров подчеркнул, что впервые заседание возглавляет его коллега и друг Джон Хили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хегсет.

В повестке дня:

→ Стабильная и своевременная поставка военной помощи в 2025 году.

→ Ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов.

→ Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и общие проекты с европейскими партнерами.

Умеров отметил, что обсуждаются не только текущие потребности, но и долгосрочные решения:

→ Расширение оборонного производства в Украине.

→ Финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий.

→ Увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Министр обороны также сообщил, что, кроме "Рамштайна", на этой неделе состоятся ключевые меры по безопасности Украины и всего мира:

– Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

– Мюнхенская конференция безопасности.

Также Умеров проведет серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников. Главная цель – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины.

"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя", – заявил он.

По данным WP, на Рамштайне-26 от нового главы Пентагона не ожидается никаких объявлений военной помощи Украине.

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