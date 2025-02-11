WP: Объявлений США о новой помощи Украине на заседании "Рамштайна" не будет

Впервые с начала полномасштабной войны России против Украины заседания созвали не США, а Великобритания

Пит Хегсет (Фото: Сhris Kleponis/EPA)

На заседании в формате "Рамштайн", которое состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО, от главы Пентагона Пита Хегсета не ожидается никаких заявлений о новой военной помощи Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Он заявил, что глава Пентагона не собирается объявлять о новой помощи Киеву и проводить отдельные встречи с украинскими коллегами, он, скорее всего, будет "слушателем" на "Рамштайне", а также на встрече министров обороны государств-членов НАТО в четверг, 13 февраля.

Хегсет повторит обязательство президента США Дональда Трампа по поводу скорейшего дипломатического прекращения войны в Украине. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в помощи Украине, отметили в Пентагоне перед отъездом министра обороны в Европу.

6 февраля 2025 года стало известно, что 26-е заседание "Рамштайн" пройдет 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Politico со ссылкой на источники писало, что Хегсет примет в нем участие, но будет председательствовать министр обороны Британии Джон Хили.

8 февраля Пентагон подтвердил участие Хегсета в заседании Контактной группы по обороне Украины.