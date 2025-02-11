WP: Оголошень США про нову допомогу Україні на засіданні "Рамштайну" не буде

Вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України засідання скликали не США, а Велика Британія

Піт Гегсет (Фото: Сhris Kleponis/EPA)

На засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО, від очільника Пентагону Піта Гегсета не очікується жодних заяв щодо нової військової допомоги Україні. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на неназваного американського посадовця.

Він заявив, що глава Пентагону не збирається оголошувати про нову допомогу Києву та проводити окремі зустрічі з українськими колегами, він радше буде "слухачем" на "Рамштайні", а також на зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО в четвер, 13 лютого.

Гегсет повторить зобов’язання президента США Дональда Трампа щодо якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні. Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства в безпековій допомозі Україні, зазначили в Пентагоні перед від'їздом міністра оборони до Європи.

6 лютого 2025 року стало відомо, що 26-те засідання "Рамштайн" пройде 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Politico із посиланням на джерела писало, що Гегсет візьме у ньому участь, але головуватиме міністр оборони Британії Джон Гілі.

8 лютого Пентагон підтвердив участь Гегсета у засіданні Контактної групи з питань оборони України.