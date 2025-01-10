Умеров назвал четыре приоритета военной стратегии Украины на 2025 год
На 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" была представлена военная стратегия Украины на 2025 год. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, план базируется на четырех пунктах:
→ стабилизация линии фронта;
→ укрепление обороноспособности Украины;
→ усиление защиты неба и морских путей;
→ ассиметричный ответ на попытки агрессора добиться преимущества через масштаб.
Умеров добавил, что Украина с союзниками перешла на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию неотложных потребностей войны будут работать над построением долгосрочных способностей Вооруженных Сил.
В связи с этим на "Рамштайне" утвердили дорожные карты развития Сил обороны до 2027 года, разработанные в рамках восьми коалиций способностей: авиация, ПВО, морские способности, артиллерия, бронетехника, ИТ, дроны, разминирование.
- 9 января 2025 года на "Рамштайне" США объявили о предоставлении помощи Украине на $500 млн. Канада объявила о выделении Украине военной помощи на $ 305,7 млн.
- Партнеры из Коалиции дронов пришлют Украине 30 000 FPV-беспилотников, сумма контрактов – около $55,3 млн.
- В 2025 году Норвегия направит наибольшую военную помощь в своей истории – более чем на 2 млрд евро для Украины.