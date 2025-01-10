Умеров назвал четыре приоритета военной стратегии Украины на 2025 год

Министр обороны отметил, что Украина с союзниками перешла на новый уровень сотрудничества

25-е заседание в формате Рамштайн (Фото: Рустем Умеров/Facebook)

На 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" была представлена военная стратегия Украины на 2025 год. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, план базируется на четырех пунктах:

→ стабилизация линии фронта;

→ укрепление обороноспособности Украины;

→ усиление защиты неба и морских путей;

→ ассиметричный ответ на попытки агрессора добиться преимущества через масштаб.

Умеров добавил, что Украина с союзниками перешла на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию неотложных потребностей войны будут работать над построением долгосрочных способностей Вооруженных Сил.

В связи с этим на "Рамштайне" утвердили дорожные карты развития Сил обороны до 2027 года, разработанные в рамках восьми коалиций способностей: авиация, ПВО, морские способности, артиллерия, бронетехника, ИТ, дроны, разминирование.