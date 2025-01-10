Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії України на 2025 рік
На 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" було представлено військову стратегію України на 2025 рік. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, план базується на чотирьох пунктах:
→ стабілізація лінії фронту;
→ зміцнення обороноздатності України;
→ посилення захисту неба та морських шляхів;
→ асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.
Умєров додав, що Україна з союзниками перейшла на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни працюватимуть над побудовою довгострокових спроможностей Збройних Сил.
У зв'язку з цим на "Рамштайні" затвердили дорожні карти розвитку Сил оборони до 2027 року, розроблені у межах восьми коаліцій спроможностей: авіація, ППО, морські спроможності, артилерія, бронетехніка, ІТ, дрони, розмінування.
- 9 січня 2025 року на "Рамштайні" США оголосили про надання допомоги Україні на $500 млн. Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на $305,7 млн.
- Партнери з Коаліції дронів надішлють Україні 30 000 FPV-безпілотників, сума контрактів – близько $55,3 млн.
- У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – на понад 2 млрд євро для України.