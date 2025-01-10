Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії України на 2025 рік

Міністр оборони зазначив, що Україна з союзниками перейшла на новий рівень співпраці

25-те засідання у форматі "Рамштайн" (Фото: Рустем Умєров/Facebook)

На 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" було представлено військову стратегію України на 2025 рік. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, план базується на чотирьох пунктах:

→ стабілізація лінії фронту;

→ зміцнення обороноздатності України;

→ посилення захисту неба та морських шляхів;

→ асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

Умєров додав, що Україна з союзниками перейшла на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни працюватимуть над побудовою довгострокових спроможностей Збройних Сил.

У зв'язку з цим на "Рамштайні" затвердили дорожні карти розвитку Сил оборони до 2027 року, розроблені у межах восьми коаліцій спроможностей: авіація, ППО, морські спроможності, артилерія, бронетехніка, ІТ, дрони, розмінування.