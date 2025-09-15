Стефанішина розпочала роботу послом у Вашингтоні
Колишня віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у Сполучених Штатах. Про це чиновниця повідомила у соцмережі X.
"Починаючи свою місію як посол України у США, я несу в собі мужність і стійкість нашого народу. Сьогодні разом із командою Посольства України в США ми вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України. Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність – захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну", – написала Стефанішина.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення чиновниці новим послом у США 27 серпня.
Попередниця Стефанішиної на посаді Оксана Маркарова очолювала українське представництво у Вашингтоні з липня 2021-го.
Стефанішина працювала віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з 2020 до 2025 року, у 2024-2025-му обіймала посаду міністерки юстиції.
- У 2020-му Стефанішина підтвердила, що є підозрюваною у корупційній справі керівниці Мін'юсту часів Януковича, утікачки Лукаш. Своєї провини чиновниця не визнавала.
- 16 липня 2025-го Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження після журналістського розслідування про Стефанішину. Наразі жодній особі не повідомили про підозру, триває досудове розслідування.
- Раніше видання "Українська правда" опублікувало журналістське розслідування стосовно того, що люди з близького оточення Стефанішиної, зокрема її колишній чоловік, отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів – Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
