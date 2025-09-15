Стефанішина розпочала роботу послом у Вашингтоні

Фото: X / Olga Stefanishyna

Колишня віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у Сполучених Штатах. Про це чиновниця повідомила у соцмережі X.

"Починаючи свою місію як посол України у США, я несу в собі мужність і стійкість нашого народу. Сьогодні разом із командою Посольства України в США ми вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України. Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність – захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну", – написала Стефанішина.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення чиновниці новим послом у США 27 серпня.

Попередниця Стефанішиної на посаді Оксана Маркарова очолювала українське представництво у Вашингтоні з липня 2021-го.

Стефанішина працювала віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з 2020 до 2025 року, у 2024-2025-му обіймала посаду міністерки юстиції.